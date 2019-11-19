Госдума приняла закон о правилах показа нацистской символики

Эту символику можно использовать в сообщениях СМИ, произведениях искусства, литературы и науки.

Госдума приняла в третьем чтении закон, уточняющий правила использования нацистской символики в сообщениях СМИ, произведениях искусства, литературы и науки. Об этом пишут РИА Новости.

По словам авторов законопроекта, были такие ситуации, когда плакаты, носящие заведомо антифашистский характер, но содержащие нацистскую символику, ошибочно расценивались правоохранителями как пропаганда нацизма. По мнению депутатов, никто не задумывался, как поступить с фильмами о Великой Отечественной войне, документальной кинохроникой, фотографиями и советскими плакатами, где присутствует свастика.

Чтобы избежать дальнейшего недопонимания, принимаются поправки. Согласно им, ответственность не наступает в том случае, если произведения носят научный, научно-публицистический, познавательный и обучающий характер.

Ранее мы писали, что в Госдуме предложили в сто раз увеличить штрафы для иностранных СМИ.

Видео: YouTube/AV Geeks, WatchMojo.com