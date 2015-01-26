В МИД РФ рассказали о новой военной помощи Киеву со стороны Вашингтона

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что власти США фактически стали стороной конфликта на Украине. Соответствующей информацией чиновница поделилась в ходе регулярного брифинга в Москве. Дипломат подчеркнула, что Вашингтон утрачивает связи с реальностью.

Люди Донбасса, Херсонщины, Запорожья, вас не удалось сломить, а вот Вашингтон в очередной раз продемонстрировал, насколько он утратил связь с реальностью, фактически став стороной конфликта. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ пояснили, что со стороны киевского режима во время проведения референдумов применялись поставленные США РСЗО HIMARS. Мария Захарова добавила, что целью данных атак являлось запугивание мирного населения, чтобы граждан отказались от своего выбора. Чиновница обратила внимание СМИ на беспрецедентную военную помощь Украине со стороны США. В рамках нового пакета Конгресс выделил стране практически 12 миллиардов долларов.

Никакие деньги не помогут киевскому режиму вернуть под свой контроль людей, которые выбрали свободу вместо принуждения. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

МИД отверг заявления о причастности России к ЧП на "Северных потоках".

Фото и видео: МИД России