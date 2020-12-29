По её словам, подобные инициативы пойдут на пользу азербайджанскому и армянскому народам.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ поддержала бы инициативы о диалоге интеллигенции Азербайджана и Армении, которые носили бы гуманитарный характер.

На наш взгляд, подобные инициативы способствуют формированию атмосферы примирения, доверия, взаимопонимания. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

По её словам, подобные инициативы пойдут на пользу азербайджанскому и армянскому народам, а также всем другим народам Южного Кавказа. Захарова подчеркнула, что Россия поддержит эти инициативы, если Баку и Ереван будут искренне двигаться в подобном направлении.

Ранее Захарова заявила, что планы Польши убрать памятник парашютистам нарушают обязательства.

Видео: МИД России