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Захарова: в случае продолжения провокаций Киеву не поздоровится

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По ее словам, эти действия киевского режима согласованы и "подсказаны" западными кураторами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в случае продолжения провокаций Киеву не поздоровится. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия 24".

Комментируя удар украинских войск по Белгороду, дипломат отметила, что власти будут следить за развитием ситуации. Она добавила, что эти действия киевского режима согласованы и "подсказаны" западными кураторами.

Делается это для того, чтобы подтолкнуть нас к нанесению ответных ударов подобного рода, а потом еще больше раскручивать антироссийскую истерию.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Гладков подтвердил гибель четырех человек при обстреле в Белгороде.

Видео: Одноклассники / ВЕСТИ

Теги: белгород, киев, мария захарова, мид россии, обстрел, провокации
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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