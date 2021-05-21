Захарова: стремление стран открыть границы для туристов может ухудшить ситуацию с COVID-19

В МИД РФ оценили риски выезда за границу.

Стремление стран открыть границы для туристов может ухудшить эпидемиологическую ситуацию с COVID-19. Об этом на пресс-конференции в Москве заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. При этом чиновница отметила, что ряд курортных стран принял решение отменить санитарные требования в преддверии летнего сезона. В МИД РФ понимают такое стремление со стороны других государств, но считают ситуацию с распространением ковида волатильной.

Спешат открыть внешние границы в интересах поддержания собственной индустрии туризма, заверяют партнеров, что в зонах отдыха, в аэропортах, на объектах гостиничной инфраструктуры соблюдаются повышенные меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В МИД России напомнили, что отмена ограничений может заставить власти страны вводить новые экстренные меры из-за роста числа зараженных, а также сказаться на полном прекращении международного сообщения. Мария Захарова призвала сограждан тщательно учитывать риски при выезде из страны.

В Венгрии отменят обязательный масочный режим.

Видео: Facebook / Russian Foreign Ministry - МИД России