Премьер Орбан рассказал о снятии большинства санитарных норм.

В Венгрии отменят обязательный масочный режим. Об этом в эфире местной радиостанции Kossuth Radio сообщил глава правительства Виктор Орбан. Чиновник уточнил, что кабмин планирует снять большинство санитарных требований, введенных ранее из-за распространения коронавируса по стране.

Комендантский час и обязанность носить маски в общественных местах будут отменены. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Правительство вновь разрешит организацию массовых мероприятий с участием более 500 человек на свежем воздухе, а также занятия спортом на открытом пространстве. Для свадеб снимаются все ограничения. Однако официально эти постановления еще не утверждения чиновниками.

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