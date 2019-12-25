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В Венгрии отменят обязательный масочный режим
Сегодня, 10:09
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lesjasap

В Венгрии отменят обязательный масочный режим

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Премьер Орбан рассказал о снятии большинства санитарных норм.

В Венгрии отменят обязательный масочный режим. Об этом в эфире местной радиостанции Kossuth Radio сообщил глава правительства Виктор Орбан. Чиновник уточнил, что кабмин планирует снять большинство санитарных требований, введенных ранее из-за распространения коронавируса по стране.

Комендантский час и обязанность носить маски в общественных местах будут отменены.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Правительство вновь разрешит организацию массовых мероприятий с участием более 500 человек на свежем воздухе, а также занятия спортом на открытом пространстве. Для свадеб снимаются все ограничения. Однако официально эти постановления еще не утверждения чиновниками.

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Фото: Pixabay.com

Теги: венгрия, виктор орбан, евросоюз, комендантский час, масочный режим, снятие ограничений
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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