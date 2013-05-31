Захарова рассказала об итогах встречи Лаврова и Блинкена

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала об итогах встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и государственного секретаря Энтони Блинкена в Рейкьявике. Комментарий чиновница дала журналистам телеканала "Россия-24".
Эта встреча проходила в развитие телефонного разговора президентов двух стран, который состоялся в апреле. Соответственно, исходя из тех установок, которые были даны президентами, она и развивалась.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
В МИД уточнили, что поднятые в рамках встречи министров направления и темы уже отправлены в виде доклада российскому и американскому лидерам.
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Видео: YouTube / Россия 24
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