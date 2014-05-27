Захарова отметила конструктивный настрой США при организации встречи Лаврова и Блинкена

В МИД РФ прокомментировали организацию мероприятия в Рейкьявике.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова отметила конструктивный настрой США при организации встречи Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в в Рейкьявике. Встречу дипломатов чиновница прокомментировала в эфире YouTube-проекта "Соловьев Live". Гостья шоу позитивно отозвалась о правах российских журналистов на мероприятии. Она отметила, что МИД всегда добивался равных возможностей для всех представителей прессы. Захарова вспомнила случаи, когда корреспондентов из РФ отказывались пропускать на мероприятие около десяти лет назад.

Кто берет на себя логистическую нагрузку по организации помещения, пропуск журналистов, организацию рассадки и так далее - это делала американская сторона. Мы с таким напряжением ждали, как наши американские партнеры будут выстраивать работу с прессой. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Чиновница уточнила, что делегация смогла пообщаться с руководителем пресс-службы Госдепартамента США Недом Прайсом. Ему высказали намерение российской стороны сделать так, чтобы со стороны пресс-ведомств не было нареканий по поводу организации встреч между спикерами из РФ и США.

Блинкен назвал вероятной встречу Путина и Байдена в ближайшие недели.

Видео: Youtube/Соловьёв LIVE