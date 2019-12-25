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Лавров назвал конструктивной встречу с Блинкеном в Рейкьявике
Сегодня, 7:40
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Лавров назвал конструктивной встречу с Блинкеном в Рейкьявике

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Глава МИД РФ и госсекретарь США обсудили отношения между странами.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал конструктивной состоявшуюся в Рейкьявике встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. После встречи с коллегой чиновник заявил, что общение ему понравилось.

Есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы. Завалов очень много. Разгребать их непросто. Но я почувствовал у Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

По результатам переговоров министров будут подготовлены предложения для российского и американского лидеров, касающиеся вопросов стратегической безопасности и стабильности. По словам Лаврова, администрация экс-главы Белого дома Дональда Трампа принимала антироссийские меры. Представитель Москвы подчеркнул, что цепная реакция от происходящего "никого не устраивает". Лавров почувствовал такое же отношение у американской делегации.

Лавров: США должны доказать на деле желание нормализовать отношения с РФ.

Фото: МИД России

Теги: белый дом, госдеп, госдепартамент, мид, санкции, сергей лавров, энтони блинкен
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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