Блинкен назвал вероятной встречу Путина и Байдена в ближайшие недели

Эта тема обсуждалась с Сергеем Лавровым в Рейкьявике.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал вероятной встречу Владимира Путина и Джо Байдена в ближайшие недели. Такое заявление чиновник сделал в интервью журналистам исландской государственной телерадиокомпании RUV перед переговорами в Рейкьявике с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Нам многое предстоит обсудить, и, в частности, вероятно, что наши президенты встретятся в ближайшие недели, поэтому я считаю, что мы хотели бы поговорить об этом и убедиться в том, что мы оба понимаем, какие вопросы каждый из них хотел бы поднять, когда они встретятся. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Напомним, что по предложению Вашингтона главы РФ и США провели 13 апреля второй телефонный разговор. В рамках общения лидер Белого дома предложил коллеге из Москвы встретиться лично на территории третьего государства. Позже Байден уточнил, что в середине июня планирует находиться в Европе. Он примет участие в саммитах G7 и НАТО.

Блинкен: в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2.

Видео: ruv.is