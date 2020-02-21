Она назвала их обесчеловеченными.

Мария Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР. По мнению дипломата, ситуация в Новых Санжарах напоминает обесчеловечивание гражданского общества. Также сомнение вызывает управленческая составляющая. Ее россиянка назвала дезорганизованной.Об этом официальный представитель МИД РФ написала в своем аккаунте в Facebook.

У меня вопрос к радетелям украинской демократии: вы точно эту страну миру в пример ставите как образец прогрессивных реформ? прокомментировала Захарова

Протесты на Украине показали, что государство действительно является Европой. Захарова уточнила, что средневековой Европой. По мнению представителя МИДа РФ, произошедшее является символичным. Стычка с полицией произошла в дни шестилетней годовщины переворота на Майдане.

Ранее Захарова рассказала о пожелании Помпео Лаврову после Мюнхенской конференции.

Видео: YouTube/Ministry of Foreign Affairs of Russia, А поговорить?