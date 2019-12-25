Захарова рассказала о пожелании Помпео Лаврову после Мюнхенской конференции

Фраза заставила других участников встречи "ахнуть".

Госсекретарь Америки Майк Помпео после недолгой встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым пожелал коллеге удачи. Вежливый жест Лавров принял после Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом рассказала в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отметила, что услышавшие пожелание Помпео другие участники конференции "так и ахнули". Политик объяснила это тем, что сейчас американцы редко желают кому-то что-то хорошее.

Ранее посольство России назвало новые санкции США "всплеском русофобии".

Видео: CNBC Television / YouTube