Ролик опубликован в TikTok-аккаунте российского МИД.

Мария Захарова поздравила с Новым годом по лунному календарю на китайском языке. Об этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства заявила в аккаунте МИД в социальной сети TikTok.

На данный момент у российских дипломатов в аккаунте насчитывается более девяти тысяч подписчиков и 8928 лайков под роликами. В общей сложности МИД выпустил уже пять видео на платформе соцсети. Личный аккаунт ведомство зарегистрировало только 6 февраля, но по словам Захаровой, этот шаг чиновники планировали давно.

МИД обвинил Осло в наращивании военной активности у российских границ.

Фото: МИД России