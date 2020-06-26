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Захарова: поставки США вооружений Киеву ведут к усугублению конфликта на Донбассе

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В МИД России прокомментировали сделку Вашингтона с Киевом.

Поставки США вооружений и боевого оборудования Киеву ведут к усугублению конфликта в Донбассе. Об этом во время брифинга с журналистами рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее пресс-служба посольства США в столице Украины рассказала о поставках военной техники на сумму в 600 миллионов долларов. В список попали противотанковые ракетные комплексы.

Наша оценка хорошо известна американской стороне и остается неизменной, потому что накачивание ВС Украины продукцией военного назначения лишь усугубляет конфликт на юго-востоке страны

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Чиновница добавила, что решение Вашингтона подогреет реваншистское настроение "партии войны" в Киеве.

Переданные Украине американские катера могут усилить "Джавелинами".

Видео: Ministry of Foreign Affairs of Russia

Теги: донбасс, мария захарова, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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