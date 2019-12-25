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Захарова оценила призыв Украины разместить на своей территории американские ПВО
Сегодня, 14:17
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Захарова оценила призыв Украины разместить на своей территории американские ПВО

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В МИД РФ отреагировали на слова Алексея Резника о необходимости установки ПВО США около Крыма.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова оценила призыв Украины разместить на своей территории американские ПВО. Чиновница прокомментировала слова Алексея Резника, который ранее находился с рабочим визитом в США. По мнению Москвы, инициатива Киева говорит о провокационном характере политики страны в регионе, а также о взаимоотношениях с РФ. Об этом спикер сообщила журналистам "Первого канала".

Это является доказательством намерений США в вопросе выстраивания отношений с той же самой Украиной, когда центром этих отношений является российский фактор.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

напомним, что украинский министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников 10 августа заявил, что подготовка Крыма к развертыванию ядерных вооружений со стороны РФ беспокоит киевские власти. Он выразил надежду на то, что укрепить обороноспособность страны смогут системы противовоздушной обороны, поставленные Вашингтоном. 

Захарова: Россия будет выстраивать отношения с США на основе практических шагов Вашингтона.

Фото: МИД России

Теги: алексей резников, крым, мария захарова, мид, пво, ядерное оружие
Категории: События на Украине, Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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