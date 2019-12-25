Захарова: нынешнее руководство ЕС пытается игнорировать важность минских договоренностей

Представитель МИД РФ прокомментировала действия Брюсселя по конфликту на Донбассе.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что действующее руководство Евросоюза пытается игнорировать важность минских договоренностей. Такое заявление чиновница сделала в рамках эфира на YouTube-канале "Соловьев LIVE". В МИД подчеркнули, что как и Киев, ЕС демонстрирует позицию того, что не несет ответственности за нарушение договоренностей по Донбассу.

Вся эта брюссельская команда новая, они сбросили старую кожу, как они считают, обновились. Они делают вид, что у них нет никакой персональной привязки ко всем этим договоренностям. Они не были участниками тех событий, они их не комментировали на тот момент: они как бы люди новые. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Эксперт заметила, что минские соглашения прошли через верификацию Совета Безопасности ООН, поэтому являются обязательными к исполнению. Захарова заметила, что сторонам будет не просто выйти из обязательств, заявив об их неактуальности, как ранее высказался Владимир Зеленский. Гостья шоу полагает, что в центре кровавого конфликта в центре Европы находится националистическая идеология.

Захарова заявила, что НАТО подстрекает Киев к продолжению конфликта на Донбассе.