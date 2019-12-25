Захарова: нынешнее руководство ЕС пытается игнорировать важность минских договоренностей

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что действующее руководство Евросоюза пытается игнорировать важность минских договоренностей. Такое заявление чиновница сделала в рамках эфира на YouTube-канале "Соловьев LIVE". В МИД подчеркнули, что как и Киев, ЕС демонстрирует позицию того, что не несет ответственности за нарушение договоренностей по Донбассу.
Вся эта брюссельская команда новая, они сбросили старую кожу, как они считают, обновились. Они делают вид, что у них нет никакой персональной привязки ко всем этим договоренностям. Они не были участниками тех событий, они их не комментировали на тот момент: они как бы люди новые.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Эксперт заметила, что минские соглашения прошли через верификацию Совета Безопасности ООН, поэтому являются обязательными к исполнению. Захарова заметила, что сторонам будет не просто выйти из обязательств, заявив об их неактуальности, как ранее высказался Владимир Зеленский. Гостья шоу полагает, что в центре кровавого конфликта в центре Европы находится националистическая идеология.
Захарова заявила, что НАТО подстрекает Киев к продолжению конфликта на Донбассе.
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