Захарова назвала терроризмом удары ВСУ по детским учреждениям в Донбассе

По словам дипломата, в преддверии 1 сентября такие действия со стороны ВСУ выглядят еще более кощунственно.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала терроризмом удары украинских войск по детским учреждениям в Донбассе. Об этом она заявила на брифинге.

По словам дипломата, в преддверии 1 сентября такие действия со стороны ВСУ выглядят еще более кощунственно. Она подчеркнула, что в России помнят трагедию в Беслане, которая произошла в начале учебного года, когда дети пошли в школу.

Те люди, которые обстреливают и наносят удары по детским учреждениям, и делают это тогда, когда дети идут в школу, - это, конечно, террористы. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что за продвижением антироссийской повестки в зарубежных СМИ стоят огромные деньги

Видео: МИД России