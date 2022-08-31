Захарова назвала терроризмом удары ВСУ по детским учреждениям в Донбассе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала терроризмом удары украинских войск по детским учреждениям в Донбассе. Об этом она заявила на брифинге.
По словам дипломата, в преддверии 1 сентября такие действия со стороны ВСУ выглядят еще более кощунственно. Она подчеркнула, что в России помнят трагедию в Беслане, которая произошла в начале учебного года, когда дети пошли в школу.
Те люди, которые обстреливают и наносят удары по детским учреждениям, и делают это тогда, когда дети идут в школу, - это, конечно, террористы.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России
Ранее Захарова заявила, что за продвижением антироссийской повестки в зарубежных СМИ стоят огромные деньги
Видео: МИД России
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