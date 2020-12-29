В МИД РФ прокомментировали решение IIHF отказать Белоруссии в праве на проведение ЧМ по хоккею в 2021 году.

Мария Захарова назвала политизированным решение лишить Минск Чемпионата мира по хоккею. Об этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства сообщила в интервью телеканалу "Матч ТВ". По мнению чиновницы, решение Международной федерации хоккея о лишении Белоруссии права организовывать турнир в 2021 году - политизировано и предвзято.

То, что творится вокруг Белоруссии, политизировано донельзя на всех направлениях. Полгода практически идут эти события. Находите ваши синонимы - предвзятое, неспортивное. По-моему, никто и не скрывал, кстати говоря, мотивацию принятия этого решения Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Эксперт рассказала, что каждый день западные партнеры на всех международных площадках призывали к давлению на Белоруссию, что готовит об истинной мотивации в отказе Минску в проведении хоккейного турнира.

Захарова заявила об интересе сторонников Трампа к получению гражданства РФ.

Фото: МИД России