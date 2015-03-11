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Захарова: антироссийская позиция Израиля по Украине вызвала сожаление Москвы

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По ее словам, заявления Тель-Авива выглядят неконструктивными и необъективными.

Антироссийская позиция Израиля по Украине вызвала сожаление Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Соловьев Live".

По ее словам, заявления Тель-Авива выглядят неконструктивными и необъективными. Она отметила, что поддержка Израиля в адрес Украины созвучны "странному и диковатому голосу Запада". Также Захарова подчеркнула, что инициатива к ухудшению отношений исходила от израильской стороны.

Ранее Захарова заявила, что ООН проигнорировала обращение 13-летней Савенковой, попавшей на "Миротворец".

Видео: ВКонтакте / Соловьев LIVE

Теги: израиль, мария захарова, мид россии, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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