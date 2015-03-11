Захарова: антироссийская позиция Израиля по Украине вызвала сожаление Москвы

По ее словам, заявления Тель-Авива выглядят неконструктивными и необъективными.

Антироссийская позиция Израиля по Украине вызвала сожаление Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Соловьев Live".

По ее словам, заявления Тель-Авива выглядят неконструктивными и необъективными. Она отметила, что поддержка Израиля в адрес Украины созвучны "странному и диковатому голосу Запада". Также Захарова подчеркнула, что инициатива к ухудшению отношений исходила от израильской стороны.

Ранее Захарова заявила, что ООН проигнорировала обращение 13-летней Савенковой, попавшей на "Миротворец".

Видео: ВКонтакте / Соловьев LIVE