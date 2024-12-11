В МИД РФ рассказали о регулярной повестке, которая муссируется в Киеве.

Действующая украинская власть каждый день признается в публичном пространстве в осуществленных терактах, так как чиновники из Киева считают это нормальным. Такое мнение высказала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница прокомментировала сделанное накануне заявление Владимира Зеленского, который сказал, что, если Украину не примут в НАТО в ближайшем будущем, то для обеспечения безопасности стране необходимо получить ядерное оружие. По словам сотрудницы МИД РФ, такие речи происходят на фоне планового уничтожения культуры и истории людей из определенной группы.

Это представители режима, у которого руки по локоть в крови. Если не по шею и не по уши. Это тот самый режим, который направил танки в регионы, которые были частью одной страны. ВСУ были применены против своих же собственных граждан. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В России замечают, что киевский режим держит ядерную повестку "постоянно на плаву".Ранее о такой угрозе упоминалось в начале 2022 года. В аналогичной повесткой глава Украины приезжал в немецкий город Мюнхен.

Зеленскому нужно снова встать на колени, считает Захарова.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik