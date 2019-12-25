Загрузка петербургских отелей в июне выросла благодаря москвичам

В июне отели в городе были заполнены на 20%, когда как в мае только на 4%, а в апреле – на 2%.

Благодаря гостям из Москвы в июне значительно выросла загрузка петербургских отелей. Об этом пишет РБК со ссылкой на слова руководителя направления гостиничного бизнеса JLL Яны Ухановой.

В апреле гостиницы Петербурга были заполнены всего лишь на 2%, в мае гости занимали 4% номерного фонда. При этом в июне спрос на отели составил 20% от предлагаемых мест.

По словам Ухановой, повышение спроса связано с ростом внутреннего туризма из других регионов России. Значительную долю гостей в июне составили москвичи. Вслед за ними номера для туристических поездок начали бронировать жители других близлежащих регионов.

Ранее мы писали, что отели Москвы и Петербурга теряют более 1 млрд рублей ежедневно.

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