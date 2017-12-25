Загадочное видео из Барнаула: Автомобиль-"призрак" чуть не стал причиной аварии

В сети горячо обсуждают видео с появившейся из ниоткуда "Нивой".

Необычный дорожный инцидент на одной из улиц Барнаула запечатлел видеорегистратор.

На опубликованных кадрах видео перед автомобилем с видеорегистратором появилась из "ниоткуда" "Нива" и чуть не стала причиной ДТП. Это видео было записано 22 декабря. За эти дни ролик распространился по социальным сетям и вызвал множественные споры. Люди пересматривают видео снова и снова и пытаются разгадать загадку, откуда же взялся этот автомобиль.

Догадки пользователей соцсетей очень разнообразны, некоторые даже предположили, что машина появилась из параллельного мира. Но большинство все же сошлись во мнении, что "Нива" была припаркована у обочины, и ее не было видно из-за едущих машин.

Видео: ВК, Barnaul 22