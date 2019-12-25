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Пассажиры двух турецких рейсов застряли в Пулково и Шереметьево из-за тумана
Сегодня, 12:53
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Пассажиры двух турецких рейсов застряли в Пулково и Шереметьево из-за тумана

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Путешественников разделили на 2 группы: первыми вылетели семьи с детьми, другие пассажиры по-прежнему ждут самолёт.

В ночь на пятницу, 29 сентября, пассажиры, следовавшие из Северной столицы в Турцию и обратно, застряли в аэропортах Пулково и Шереметьево.  Об этом сообщили в социальных сетях.

Так, граждане, которые ехали из Петербурга в Анталью, находятся на территории Пулково более 6-ти часов. Время вылета было назначено на 00:50, но он сильно задерживается. В 6:00 пассажиров хотели направить в московскую воздушную гавань, но этого сделано не было.

Обратный самолёт "Анталья — Петербург" находится в Шереметьево: он не смог приземлиться в Петербурге из-за сильной дымки и тумана.

Путешественников разделили на 2 группы: первыми вылетели семьи с детьми, другие пассажиры по-прежнему ждут самолёт.

Ранее мы сообщили о том, что прямые рейсы из Читы в Петербург и Сочи прекращены.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Григорий Борискин)

Теги: задержка рейсов, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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