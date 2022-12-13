Задержанного за сожжение Корана в Волгограде доставили в СИЗО Грозного

Акция "Руки прочь от Корана" прошла около СИЗО в Грозном.

Задержанный за сожжение Корана в Волгограде Никита Журавель доставлен в Чечню. В настоящее время около СИЗО в городе Грозном собрались возмущенные жители российского региона. Активисты принесли с собой плакаты, содержащие лозунг "Руки прочь от Корана". Об этом рассказали представители информационного агентства "РИА Новости". Общественники пояснили, что готовы показать фигуранту уголовного дела об оскорблении чувств верующих то, что он не прав. Они пояснили, что никто в Чечне не собирается мучить или убивать подозреваемого. Один из местных жителей пояснил, что уже через месяц молодой человек изменит свое мышление по вопросу сожжению Корана.

Мы сегодня собрались здесь, чтобы показать всему миру, что мы не дадим в обиду традиционные ценности нашей страны и религии. Все основные религии мы будем защищать даже ценой своей жизни. И те посягательства, которые с помощью Запада происходят, они не пройдут. житель Грозного

Напомним, что российские силовые структуры задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Следственный комитет уточнил, что подозреваемый признался в том, что совершил преступление по указанию украинских спецслужб за денежные вознаграждение. Делом занимаются чеченские специалисты.

Руководителей подпольной мусульманской школы арестовали в Петербурге.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости