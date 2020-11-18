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Предполагаемого убийцу отца бывшего защитника "Зенита" задержали в Петербурге
Сегодня, 16:18
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Предполагаемого убийцу отца бывшего защитника "Зенита" задержали в Петербурге

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Мужчину опознала одна из сотрудниц МФЦ.

В Северной столице задержан подозреваемый в убийстве отца экс-защитника "Зенита" Баселя Абдулфаттаха. Мужчину помогла опознать сотрудница МФЦ. Об этом сообщило издание "47news".

Предполагаемый убийца пришёл менять документы в центр на Садовой улице. Туда был вызван наряд, который забрал фигуранта дела. 

Напомним, что отец бывшего игрока ФК "Зенит" Мансур Абдулфаттах был убит в ночь на воскресенье, 28 декабря в посёлке Коробицыно (Выборгский район Ленобласти). Предварительно сообщалось, что 61-летнего мужчину забили камнями. Под подозрение попал бывший зять погибшего: недавно он выписался из психиатрической больницы.

Ранее мы сообщили о том, что в  Петербурге завершилось расследование в отношении банды из шести человек.

Фото: Piter.TV

Теги: задержание, криминал, санкт-петербург, фк зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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