В Петербурге завершилось расследование в отношении банды из шести человек

Злоумышленники начали орудовать в городе с 2019 года. За это время в производстве накопилось 9 уголовных дел.

Следственный комитет по Петербургу завершил расследование уголовного дела в отношении банды из шести человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В единое производство было объединено девять уголовных дел, под которые попали все действия злоумышленников, начиная с апреля 2019 года. Группировку организовали 2 петербуржца. Первым "делом" банды считается ограбление мужчины в посёлке Песочный. На потерпевшего было совершено вооруженное нападение, у него похитили имущество на сумму свыше 500 тыс. рублей.

Позже, в марте 2021-ого, двое членов банды напали с электрошокером на женщину у дома по Ординарной улице, похитив неё автомобиль, драгоценности и документы. Саму пострадавшую насильно увезли в частный дом в Ленобласти, откуда её удалось вызволить в тот же день.

У подозреваемых изъято оружие, боеприпасы, а также взрывчатые вещества, рации, маски и перчатки.

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Фото: Piter.TV