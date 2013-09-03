Убитый в Коробицыно мужчина оказался отцом экс-игрока "Зенита"

После возбуждения уголовного дела ведутся следственные мероприятия и назначена медицинская судебная экспертиза.

По предварительным данным, убитым в Выборгском районе Ленобласти 61-летним гражданином оказался Мансур Абдулфаттах, который приходится отцом бывшему игроку ФК "Зенит" Баселю Абдулфаттаху. Как сообщила пресс-служба СК РФ по региону, после возбуждения уголовного дела ведётся следствие, назначена медицинская судебная экспертиза.

Напомним, ранее мы рассказывали о подробностях убийства. После обращения соседей к правоохранителям, на участке в посёлке Коробицыно было обнаружено тело уроженца Сирии с колото-резаными ранами головы и туловища. С места происшествия были изъяты два камня, следы пальцев рук и одежда. В убийстве заподозрили 45-летнего петербуржца, который приходится погибшему бывшим зятем.

Ранее мы сообщили о том, что после изнасилования женщины в Пикалево возбудили уголовное дело.

Фото: Следственный комитет России