Задержаны похитители подаренной Путиным иконы из монастыря на Валдае

Задержаны подозреваемые в краже иконы из Иверского монастыря на Валдае. Икону XVII-XVIII веков храму подарил Владимир Путин. При обыске у задержанных нашли обернутую в ткань икону и напрестольный крест. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Подозреваемые – жители города Волхов Ленинградской области. По данным ФСБ, на свободе могут оставаться сообщники, их сейчас разыскивают.
По версии правоохранителей, преступление было совершено в ночь на 1 сентября. Злоумышленники подплыли к острову на лодке, сделали подкоп под воротами. В храме они разбили окно и похитили часть вещей.
Президент Владимир Путин подарил икону монастырю еще в 2001 году, в ближайшее время святыни вернут в храм.
Фото и видео: МВД Медиа
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