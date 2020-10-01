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Задержаны похитители подаренной Путиным иконы из монастыря на Валдае

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Подозреваемые – жители города Волхов Ленинградской области.

Задержаны подозреваемые в краже  иконы из Иверского монастыря на Валдае. Икону XVII-XVIII веков храму  подарил Владимир Путин.  При обыске у задержанных нашли обернутую в ткань икону и напрестольный крест. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Подозреваемые – жители города Волхов Ленинградской области. По данным ФСБ, на свободе могут оставаться сообщники, их сейчас разыскивают.

По версии правоохранителей, преступление было совершено в ночь на 1 сентября. Злоумышленники подплыли к острову на лодке, сделали подкоп под воротами. В храме они разбили окно и похитили часть вещей.

Президент Владимир Путин подарил икону монастырю еще в 2001 году, в ближайшее время святыни вернут в храм.

Фото и видео: МВД Медиа

 

Теги: валдай, икона, путин
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Новости России,

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