Задержаны двое петербуржцев, подозреваемые в нападении на пенсионера с битой

Сотрудниками полиции установлено, что в результате словесного конфликта двое неизвестных пять раз ударили мужчину бейсбольной битой по голове.

Задержаны двое мужчины, подозреваемые в нападении на пенсионера с битой. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 13 апреля обратился 57-летний мужчина. Он пояснил, что в сквере по улице Ленина неизвестные избили его бейсбольной битой. Сотрудниками полиции установлено, что в результате словесного конфликта двое неизвестных пять раз ударили мужчину бейсбольной битой по голове.

Пострадавший самостоятельно обратился в больницу с ушибами, после оказания медицинской помощи был отпущен домой. В этот же день сотрудниками полиции во дворе на улице Ленина по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны молодые люди (21 год и 19 лет). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также один петербуржец с молотком и ломом разбил стекла в будке ДПС.

Фото: pexels