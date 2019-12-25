В Петербурге задержали разбойников, грабивших тусовщиков с Думской

Бандиты обогатились деньгами с чужой карточки и дорогостоящим "Айфоном".

В четверг, 7 мая, полиция задержала преступную группу, обчищавшую карманы посетителей баров и клубов на улицах Ломоносова и Думской. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Предполагаемыми разбойниками оказались неработающие и ранее многократно судимые 38-летний петербуржец и 32-летний уроженец Северобайкальска. На счету подельников похищенная банковская карта, с которой впоследствии пропало 70 тысяч рублей, а также вырванный из рук мужчины "Айфон" стоимостью 70 тысяч рублей. По обоим инцидентам были возбуждены уголовные дела.

На данный момент полиция выясняет другие аналогичные случаи преступной деятельности.

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Фото: Piter.TV