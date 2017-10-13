В Петербурге задержали водителя такси, который обокрал и избил пассажира

В Петербурге задержали подозреваемых в избиении клиента такси.

В Санкт-Петербурге задержадли пятерых выходцев из Средней Азии, которых подозревают в нападении на пассажира в такси. Оказалось, что среди них есть водитель, который доставил пассажира к месту происшествия. Задержанные в возрасте от 19 до 23 лет.

Ранее мы сообщали, что на Васильевском острове таксист напал на пассажира и отобрал у него ценные вещи. Около четырех утра клиент сел в машину к таксисту, чтобы доехать до дома номер 37 по 16-ой линии Васильевского острова. Однако, на месте прибытия шофер направил в глаза пассажиру содержимое газового баллончика, после чего забрал у него банковскую карту, паспорт, смартфон и кошелек с 8 тысячами.