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На Васильевском острове таксист напал на пассажира и отобрал у него ценные вещи
Сегодня, 9:30
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lesjasap
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На Васильевском острове таксист напал на пассажира и отобрал у него ценные вещи

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На Васильевском острове шофер такси "Везет" ограбил и избил клиента.

Полиция расследует дело относительно таксиста компании-перевозчика “Везет”. Заявление на водителя подал недовольный клиент. По информации от пострадавшего, автомобилист избил его и отобрал деньги. 
 
Жертва обратилась в правоохранительные органы 4 февраля. Мужчина рассказал, что он работает барменом. Около четырех утра он сел в машину к таксисту, чтобы доехать до дома номер 37 по 16-ой линии Васильевского острова.  Однако, на месте прибытия шофер направил в глаза пассажиру содержимое газового баллончика, после чего забрал  у него банковскую карту, паспорт, смартфон и кошелек с 8 тысячами рублей.
 
Дело изучается правоохранительными органами.
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Теги: бармен , васильевский остров , пассажир , такси везет , таксист
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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