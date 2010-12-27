На Васильевском острове таксист напал на пассажира и отобрал у него ценные вещи

На Васильевском острове шофер такси "Везет" ограбил и избил клиента.

Полиция расследует дело относительно таксиста компании-перевозчика “Везет”. Заявление на водителя подал недовольный клиент. По информации от пострадавшего, автомобилист избил его и отобрал деньги.

Жертва обратилась в правоохранительные органы 4 февраля. Мужчина рассказал, что он работает барменом. Около четырех утра он сел в машину к таксисту, чтобы доехать до дома номер 37 по 16-ой линии Васильевского острова. Однако, на месте прибытия шофер направил в глаза пассажиру содержимое газового баллончика, после чего забрал у него банковскую карту, паспорт, смартфон и кошелек с 8 тысячами рублей.

Дело изучается правоохранительными органами.