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Видео задержания жителя Тулы, который ударил монтировкой по голове фармацевта

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Житель Тулы ударил фармацевта монтировкой по голове.

В Туле задержан подозреваемый в разбойном нападении. По предварительной информации, 13 ноября утром 35-летний мужчина пришел в аптеку. Там он совершил нападение на женщину-фармацевта, ударил ее монтировкой по голове. После он украл из кассы аптеки деньги – 2900 рублей.
 
Сотрудникам полиции удалось установить подозреваемого. в этом помогли видеозаписи с камер видеонаблюдения. Затем  подозреваемого нашли в Москве, где,как выяснилось, он работал.
 
В отделении полиции возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Тульской области.
 
Видео: пресс-служба УМВД по Тульской области
Теги: новости тулы , происшествия , тула , ударил фармацевта монтировкой
Категории: Происшествия Лента новостей Новости России

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