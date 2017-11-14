Видео задержания жителя Тулы, который ударил монтировкой по голове фармацевта

Житель Тулы ударил фармацевта монтировкой по голове.

В Туле задержан подозреваемый в разбойном нападении. По предварительной информации, 13 ноября утром 35-летний мужчина пришел в аптеку. Там он совершил нападение на женщину-фармацевта, ударил ее монтировкой по голове. После он украл из кассы аптеки деньги – 2900 рублей.

Сотрудникам полиции удалось установить подозреваемого. в этом помогли видеозаписи с камер видеонаблюдения. Затем подозреваемого нашли в Москве, где,как выяснилось, он работал.

В отделении полиции возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Тульской области.

Видео: пресс-служба УМВД по Тульской области