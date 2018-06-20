Видео: Задержан глава Оймяконского района Якутии

Следком опубликовал видео задержание главы Оймяконского округа за злоупотребление должностными полномочиями.

Сегодня, 8 апреля, в Якутии задержан глава Оймяконского района.

В отношении главы Оймяконского района возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления". Следком сообщает, что глава района провел махинации с квартирой в поселке Усть-Нера. В итоге махинаций квартира оказалась в личном пользовании родственников главы.

В последующем глава добился передачи указанной квартиры в собственность членов своей семьи, хотя таким правом он не обладал по причине наличия в собственности других жилых помещений в городе Якутске. СУ СК РФ

Сегодня, 8 апреля, главу Оймяконского района задержали.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Для расследования уголовного дела создана следственная группа из числа следователей отдела по расследованию особо важных дел и следователей территориального следственного отдела. Расследование продолжается. СУ СК РФ

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: СУ СК РФ