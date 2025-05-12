Задержан безбилетник, распыливший содержимое аэрозольного баллончика в работника столичного метро

На "Таганской" полицейские задержали гражданина, напавшего на сотрудника службы безопасности.

Российские правоохранительные органы на Московском метрополитене задержали подозреваемого в хулиганстве. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы полиции через социальные сети. Ранним утром 12 мая двое мужчин, предположительно, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, зашли в вестибюль станции "Таганская". Злоумышленники попытались пройти через турникет без оплаты проезда. Один из пассажиров успел перепрыгнуть через ограждение. В этот момент подошли сотрудники службы безопасности и сделали подозреваемому замечание. В ответ нарушитель распылил в лицо представителя столичного метрополитена содержимое аэрозольного баллончика. В результате пострадавший обратился в медицинскую организацию за помощью.

Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний житель Воронежской области. пресс-слкжба МВД РФ по региону

Ведется уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ. Максимальное наказание предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет. В отношении фигуранта расследования избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Троих мужчин задержали за незаконную миграцию иностранцев в Петербурге.

Фото и видео: МВД России