В Петербурге задержали подростков, которые залили пеной двери квартир военкоров

Задержанными оказались двое подростков, которых доставили в полицейский участок для дальнейшего разбирательства.

После проверки случаев повреждения дверей в квартирах военных корреспондентов в Приморском и Красносельском районах Северной столицы, полицейским удалось задержать основных подозреваемых. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.

Напомним, что неизвестные запенили двери монтажной пеной в квартирах родственников военкоров Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина. Возбуждён ряд уголовных дел по нескольким статьям: если в Приморском районе посягательства на имущество квалифицированы как умышленное повреждение имущества, то в Красносельском районе - как хулиганство.

Задержанными оказались двое подростков, которых доставили в полицейский участок для дальнейшего разбирательства. Устанавливается, чьи указания выполняли несовершеннолетние.

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Фото: Telegram / Роман Сапоньков