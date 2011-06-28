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В Петербурге задержали подростков, которые залили пеной двери квартир военкоров
Сегодня, 15:19
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В Петербурге задержали подростков, которые залили пеной двери квартир военкоров

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Задержанными оказались двое подростков, которых доставили в полицейский участок для дальнейшего разбирательства.

После проверки случаев повреждения дверей в квартирах военных корреспондентов в Приморском и Красносельском районах Северной столицы, полицейским удалось задержать основных подозреваемых. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.

Напомним, что неизвестные запенили двери монтажной пеной в квартирах родственников военкоров Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина. Возбуждён ряд уголовных дел по нескольким статьям: если в Приморском районе посягательства на имущество квалифицированы как умышленное повреждение имущества, то в Красносельском районе - как хулиганство.

Задержанными оказались двое подростков, которых доставили в полицейский участок для дальнейшего разбирательства. Устанавливается, чьи указания выполняли несовершеннолетние.

Ранее мы сообщили о том, что рыбаку вместо улова на Невской губе грозит штраф до 5 тыс. рублей.

Фото: Telegram / Роман Сапоньков

Теги: санкт-петербург, хулиганство
Категории: Лента новостей,

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