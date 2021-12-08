Заброшенная промзона "Горская" может превратиться в IT-центр в 2025 году

Проект предусматривает 4 кластера, среди которых особое место занимает IT-деревня. Здесь создадут условия для развития высокотехнологичных направлений: искусственный интеллект, нейротехнологии, робототехника, технологии виртуальной реальности и т.д.

Компания "Мегалайн" в 2021 году начала разработку инновационного объекта, который будет располагаться на территории бывшей промзоны "Горская" в Приморском районе Санкт-Петербурга. Реновация подразумевает строительство IT-кластера, объектов формата Light Industrial и туристической инфраструктуры. Представители генерального инвестора – компании "Мегалайн" - в пресс-центре Медиагруппы "Патриот" рассказали, на каком этапе находится реализация проекта.

За год авторы "Горской" проделали большую работу: согласовали проект с Министерством строительства и Агентством стратегических инициатив, провели международный конкурс на разработку лучшего градостроительного решения, сформировали пакет необходимых документов для согласования. На следующем этапе необходимо добиться поддержки проекта от правительства Санкт-Петербурга. От того, насколько быстро будет получено разрешение, зависит конечный срок ввода объекта в эксплуатацию. Об этом изданию "ФАН" рассказал глава проекта Олег Избяков.

Если город согласует документы в ближайшие две недели, например, на Петербуржском международном экономическом форуме, то до конца 2022-го компания оформит права на земельные участки на территории "Горской". На протяжении 2023-го застройщик завершит необходимые проекты и отдаст их на экспертизу в компетентные органы. В 2024 и 2025 годах планируется строительство капитальных объектов с последующим вводом их в эксплуатацию, отметил Избяков.

Проект компании "Мегалайн" по преображению "Горской" ранее представили на федеральном уровне, он получил положительный отзыв президента России Владимира Путина.

В реализацию проекта по развитию заброшенной промзоны инвестор намерен вложить более 60 млрд рублей – это как собственные, так и привлеченные средства. Как подчеркивает генеральный директор "Мегалайна" Геннадий Корупятник, привлекать деньги из бюджета не планируется. Более того, после окончания строительства, "Горская" принесет в бюджеты разных уровней более 32 млрд рублей.

Проект предусматривает 4 кластера, среди которых особое место занимает IT-деревня. Здесь создадут условия для развития высокотехнологичных направлений: искусственный интеллект, нейротехнологии, робототехника, технологии виртуальной реальности и т.д. Например, для тех, кто создает будущее, построят комфортные кампусы и лаборатории, стильные общественные пространства. Резидентам не нужно будет отвлекаться на ведение бухгалтерии, решение юридических и административно-бытовых вопросов, на маркетинговое продвижение продукта — заботу об этом возьмет на себя инвестор.

Как отметил гендиректор "Мегалайн" Геннадий Корупятник, в нынешних реалиях идея IT-кластера получила новый импульс.

"Наш проект в условиях санкций и тотальных ограничений стал еще более актуальным, очень злободневным, потому что он направлен на развитие IT-отрасли, создание современной промышленности, создание дополнительных рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, в том числе импортозамещении", - сказал Корупятник.

Победитель открытого международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительных решений территории "Горская" будет объявлен 16 июня на площадке ПМЭФ-2022.

Фото: pexels

