Заболевший коронавирусом Погребняк пробудет в больнице еще не менее недели

Спортсмен чувствует себя хорошо.

Бывший футболист "Зенита", а ныне нападающий клуба "Урал" Павел Погребняк пробудет в больнице еще как минимум неделю. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на слова президента екатеринбургского футбольного клуба Григория Иванова.

У Павла обнаружили коронавирусную инфекцию. Спортсмен чувствует себя хорошо и готов выйти из больницы. Он просит дирекцию клуба забрать его, "потому что у него все нормально". Иванов заявил, что врачи не дают прогнозов.

Павел Погребняк выступал за "Зенит" с 2007 по 2009 гг. В составе клуба он стал обладателем Кубка УЕФА. Всего за сине-бело-голубых спортсмен отыграл 58 матчей и забил 22 мяча. 29 августа 2018 года стало известно, что Погребняк на правах свободного агента заключил контракт с "Уралом" сроком на один год.

Ранее спортивный врач академии "Зенита" рассказал о работе с больными коронавирусом.

Фото: Instagram / poga8