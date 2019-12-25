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Спортивный врач академии "Зенита" рассказал о работе с больными коронавирусом
Сегодня, 21:50
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smirenny

Спортивный врач академии "Зенита" рассказал о работе с больными коронавирусом

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Бато Бакшаханов присоединился к команде реаниматологов, чтобы помогать пациентам с коронавирусом.

Спортивный врач футбольной академии футбольного клуба "Зенит" Бато Бакшаханов поделился опытом своей работы в одной из петербургских клиник, где он лечит заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на страничке клуба в социальной сети "ВКонтакте".

На время эпидемии академия закрылась, сотрудники ушли на самоизоляцию. В конце апреля Бакшаханову позвонили коллеги, с которыми он работал ранее, и предложили присоединиться к команде реаниматологов, чтобы помогать пациентам с коронавирусом в новом инфекционном центре. По образованию спортивный врач академии нестезиолог-реаниматолог.

Бакшаханов отметил, что специалисты нуждались в знакомом, проверенном человеке. 

Центр открыли в начале мая, врач работает там сутки через сутки почти месяц. Смена длится 12 часов: 6 часов работы с напарником в "красной" зоне, 6 часов отдыха, затем снова на 6 часов в "красную" зону. 

Условия не военные, но тяжелее, чем в обычной реанимации

 пояснил Бакшаханов.

Врач рассказал, что самая тяжелая смена была первая после открытия: через несколько часов центр, включая реанимацию, был полон пациентами с коронавирусом. Сейчас ситуация стабильна, стало легче. 

Бато Бакшаханов признался, что гордится находиться в команде профессионалов, борющихся за жизни людей. 

Ранее мы писали, что в больницах города свободы около 25% коек.

Фото: pixabay

Теги: бато бакшаханов, коронавирус, спортивный врач
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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