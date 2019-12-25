Спортивный врач академии "Зенита" рассказал о работе с больными коронавирусом

Бато Бакшаханов присоединился к команде реаниматологов, чтобы помогать пациентам с коронавирусом.

Спортивный врач футбольной академии футбольного клуба "Зенит" Бато Бакшаханов поделился опытом своей работы в одной из петербургских клиник, где он лечит заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на страничке клуба в социальной сети "ВКонтакте".

На время эпидемии академия закрылась, сотрудники ушли на самоизоляцию. В конце апреля Бакшаханову позвонили коллеги, с которыми он работал ранее, и предложили присоединиться к команде реаниматологов, чтобы помогать пациентам с коронавирусом в новом инфекционном центре. По образованию спортивный врач академии нестезиолог-реаниматолог.

Бакшаханов отметил, что специалисты нуждались в знакомом, проверенном человеке.

Центр открыли в начале мая, врач работает там сутки через сутки почти месяц. Смена длится 12 часов: 6 часов работы с напарником в "красной" зоне, 6 часов отдыха, затем снова на 6 часов в "красную" зону.

Условия не военные, но тяжелее, чем в обычной реанимации пояснил Бакшаханов.

Врач рассказал, что самая тяжелая смена была первая после открытия: через несколько часов центр, включая реанимацию, был полон пациентами с коронавирусом. Сейчас ситуация стабильна, стало легче.

Бато Бакшаханов признался, что гордится находиться в команде профессионалов, борющихся за жизни людей.

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