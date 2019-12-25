Заболеваемость коронавирусом в Петербурге продолжает расти

Петербург находится на втором месте по количеству заболевших после Москвы.

В Петербурге за последние сутки выявлено 295 новых случаев заражения коронавирусом. Рост числа заболевших продолжает расти уже в течение недели. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

В последний раз большее количество заболевших коронавирусом было зарегистрировано только 11 июня. Всего по стране по данным на 8 июля выявлено 6562 зараженных.

За последние 24 часа новые случаи зафиксировали во всех регионах России, кроме Севастополя. Лидер по росту заболеваемости — Москва (621). На второе место вырвался Петербург. Показатель ежедневного прироста в Северной столице пошел вверх еще 30 июня, что в Роспотребнадзоре объяснили возросшей активностью горожан.

За всё время в Петербурге коронавирусом заболели 26 389.

Петербуржцы могут застраховаться от коронавируса.

Фото: Piter.TV