Заболеваемость коронавирусом в Петербурге продолжает расти

В Петербурге за последние сутки выявлено 295 новых случаев заражения коронавирусом. Рост числа заболевших продолжает расти уже в течение недели. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
В последний раз большее количество заболевших коронавирусом было зарегистрировано только 11 июня. Всего по стране по данным на 8 июля выявлено 6562 зараженных.
За последние 24 часа новые случаи зафиксировали во всех регионах России, кроме Севастополя. Лидер по росту заболеваемости — Москва (621). На второе место вырвался Петербург. Показатель ежедневного прироста в Северной столице пошел вверх еще 30 июня, что в Роспотребнадзоре объяснили возросшей активностью горожан.
За всё время в Петербурге коронавирусом заболели 26 389.
Петербуржцы могут застраховаться от коронавируса.
Фото: Piter.TV
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