Заблудившейся пенсионерке помогли выйти из лесной чащи Гатчинского района

В минувшее воскресенье в лесу Гатчинского района заблудилась пенсионерка. К счастью, ее вовремя обнаружили и вывели из чащи.
В группе "Аварийно-спасательная служба Ленинградской области" во "Вконтакте" сообщили, что женщина ушла в лес в районе Массива Новинка, но самостоятельно найти дорогу домой у нее не получилось.
На место прибыли специалисты поисково-спасательного отряда из Тосно, нашли женщину и передали родственникам.
Фото: Вконтакте / Аварийно-спасательная служба Ленинградской области
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