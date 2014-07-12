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Заблудившейся пенсионерке помогли выйти из лесной чащи Гатчинского района
Сегодня, 17:56
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Заблудившейся пенсионерке помогли выйти из лесной чащи Гатчинского района

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Медицинская помощь женщине не понадобилась.

В минувшее воскресенье в лесу Гатчинского района заблудилась пенсионерка. К счастью, ее вовремя обнаружили и вывели из чащи. 

В группе "Аварийно-спасательная служба Ленинградской области" во "Вконтакте" сообщили, что женщина ушла в лес в районе Массива Новинка, но самостоятельно найти дорогу домой у нее не получилось. 

На место прибыли специалисты поисково-спасательного отряда из Тосно, нашли женщину и передали родственникам. 

Фото: Вконтакте / Аварийно-спасательная служба Ленинградской области

Теги: гатчина, заблудилась в лесу, пенсионерка заблудилась в лесу
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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