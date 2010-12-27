Накануне Telegram столкнулся с глобальным сбоем. В Twitter его создатель Павел Дуров сообщил, что причиной неполадок стал сильный перегрев серверов, из-за чего мессенджер не открывается в Европе.

Мессенджер Telegram столкнулся с глобальным сбоем. Как сообщил в Twitter его создатель Павел Дуров, причиной неполадок стал сильный перегрев серверов, из-за чего мессенджер не открывается в Европе.

Компания обещает в ближайшее время устранить неполадки.

По другим данным, на Telegram идет DDoS-атака.

Напоминаем, что с 16 апреля Роскомнадзор пытается заблокировать Telegram. Для этого ведомство внесло в реестр запрещенных сайтов миллионы IP-адресов Google, Amazon, Microsoft, чтобы мессенджер не применял их инфраструктуру для обхода блокировок.

Суд в РФ запретил работу Telegram, потому что компания Дурова отказалась предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений.

Ранее мы сообщали, что Павел Дуров сравнил блокировку Telegram с гибелью 300 спартанцев.