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Telegram столкнулся с глобальным сбоем
Сегодня, 9:57
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TretyakovaS
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Telegram столкнулся с глобальным сбоем

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Накануне Telegram столкнулся с глобальным сбоем. В Twitter его создатель Павел Дуров сообщил, что причиной неполадок стал сильный перегрев серверов, из-за чего мессенджер не открывается в Европе.

Мессенджер Telegram столкнулся с глобальным сбоем. Как сообщил в Twitter его создатель Павел Дуров, причиной неполадок стал сильный перегрев серверов, из-за чего мессенджер не открывается в Европе. 

Компания обещает в ближайшее время устранить неполадки. 

По другим данным, на Telegram идет DDoS-атака.

Напоминаем, что с 16 апреля Роскомнадзор пытается заблокировать Telegram. Для этого ведомство внесло в реестр запрещенных сайтов миллионы IP-адресов Google, Amazon, Microsoft, чтобы мессенджер не применял их инфраструктуру для обхода блокировок.

Суд в РФ запретил работу Telegram, потому что компания Дурова отказалась предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений.

Ранее мы сообщали, что Павел Дуров сравнил блокировку Telegram с гибелью 300 спартанцев.

 

Теги: новости россии , происшествия , роскомнадзор , телеграмм
Категории: Новости СПб

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