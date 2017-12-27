Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия
За "заминирование" школы полиция задержала школьницу в Купчине
Сегодня, 10:29
0
lesjasap
202

За "заминирование" школы полиция задержала школьницу в Купчине

0
 
 

Во Фрунзенском районе полиция нашла виновную, сообщившую о ложном минировании школы.

Во второй раз правоохранительные органы Фрунзенского района раскрывают личность “телефонного террориста”. Еще одном преступницей стала 15-летняя ученица школы номер 322.
 
Напомним, что 6 декабря диспетчеру экстренной службы сообщили о взрывном устройстве, заложенном в здании вышеупомянутого учебного заведения. Эвакуация средней школы на улице Олеко Дундича не проводилась. Однако, оперативники выехали на место и не обнаружили опасных предметов. 
 
В настоящее время юную злоумышленницу обвиняют в заведомо ложном сообщении о минировании. Несовершеннолетняя отпущена домой под подписку о невыезде. По данному происшествию возбуждено уголовное дело.
Теги: заминирование , купчино , телефонный терроризм , телефонный террорист , улица олеко дундича , фрунзенский район , школа 322
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5