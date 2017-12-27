За "заминирование" школы полиция задержала школьницу в Купчине

Во Фрунзенском районе полиция нашла виновную, сообщившую о ложном минировании школы.

Во второй раз правоохранительные органы Фрунзенского района раскрывают личность “телефонного террориста”. Еще одном преступницей стала 15-летняя ученица школы номер 322.

Напомним, что 6 декабря диспетчеру экстренной службы сообщили о взрывном устройстве, заложенном в здании вышеупомянутого учебного заведения. Эвакуация средней школы на улице Олеко Дундича не проводилась. Однако, оперативники выехали на место и не обнаружили опасных предметов.

В настоящее время юную злоумышленницу обвиняют в заведомо ложном сообщении о минировании. Несовершеннолетняя отпущена домой под подписку о невыезде. По данному происшествию возбуждено уголовное дело.