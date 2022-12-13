За взлом аккаунта священника петербуржцам дали по два года условно

Они размещали от имени священников публикации против проведения специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, а также дискредитирующие руководство РФ и РПЦ.

В Петербурге двух мужчин осудили по статье "Незаконный доступ к компьютерной информации". Их задержали еще в июне 2022 года. Об этом пишут "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчины взломали аккаунты священнослужителей РПЦ в социальных сетях. Они размещали от имени священников публикации против проведения специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, а также дискредитирующие руководство РФ и РПЦ. Мужчины полностью признали вину и оказали содействие следствию, раскрыв всех причастных к преступной деятельности. В итоге каждому из них назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Фото: Piter.tv

