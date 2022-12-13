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За взлом аккаунта священника петербуржцам дали по два года условно
Сегодня, 21:41
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За взлом аккаунта священника петербуржцам дали по два года условно

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Они размещали от имени священников публикации против проведения специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, а также дискредитирующие руководство РФ и РПЦ.

В Петербурге двух мужчин осудили по статье "Незаконный доступ к компьютерной информации". Их задержали еще в июне 2022 года. Об этом пишут "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

Мужчины взломали аккаунты священнослужителей РПЦ в социальных сетях. Они размещали от имени священников публикации против проведения специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, а также дискредитирующие руководство РФ и РПЦ. Мужчины полностью признали вину и оказали содействие следствию, раскрыв всех причастных к преступной деятельности. В итоге каждому из них назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Фото: Piter.tv
 

Теги: рпц, священники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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