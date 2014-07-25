Чиновника из Ленобласти лишили должности за вождение под наркотиками

Сам чиновник заявляет, что не употреблял наркотики, а выпил таблетку обезболивающего.

В Ленобласти громко ушел в отставку заместитель главы администрации Кировского района Александр Морозов. Экспертиза выяснила, что он находился за рулем иномарки под наркотиками. Об этом сообщил 47news.

В выходные стало известно, что Александра Морозова лишили прав за вождение Mercedes в августе 2019 года под действием наркотических веществ. В тот день сотрудники ГИБДД остановили его в Шлиссельбурге. Разбирательство по этому поводу шло более года. Решение о лишении прав приняли 30 июля 2020 года, а 15 декабря 2020 года состоялась апелляция.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко потребовал увольнения Морозова. Чиновник написал заявление по собственному желанию, но все равно не согласен с выводами экспертизы. Чиновник заявляет, что в тот день он принял таблетку обезболивающего с кодеином. Именно это вещество нашли во время экспертизы в крови Морозова. Решение экспертизы чиновник планирует обжаловать.

В Ленобласти полиция поймала двух наркосбытчиков с килограммом метилэфедрона.

Фото: kirovsk-reg.ru