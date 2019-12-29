В понедельник, 2 марта, стало известно, что за выходные в Петербурге выпало пять сантиметров снега. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.
"Необходимо было предотвратить образование скользкости и обеспечить безопасное передвижение пешеходов. В то же время начался вывоз снега",
— заявили в ведомстве.
В итоге соответствующие службы вывезли с улиц Петербурга около 1000 квадратных метров снега. В настоящее время в Северной столице продолжается уборка.
Сегодня в Северной столице работают 1255 дворников и 648 единиц техники.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на карантине находятся 68 классов.
Фото:Piter.TV
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