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За выходные в Петербурге выпало пять сантиметров снега
Сегодня, 14:34
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IRINA_CHALKINA

За выходные в Петербурге выпало пять сантиметров снега

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Выпавший в пятницу снег заставил дорожников бросить все основные силы на подметание тротуаров и проезжей части.

В понедельник, 2 марта, стало известно, что за выходные в Петербурге  выпало пять сантиметров снега. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

"Необходимо было предотвратить образование скользкости и обеспечить безопасное передвижение пешеходов. В то же время начался вывоз снега",

— заявили в ведомстве. 

В итоге соответствующие службы вывезли с улиц Петербурга около 1000 квадратных метров снега. В настоящее время в Северной столице продолжается уборка. 

Сегодня в Северной столице работают 1255 дворников и 648 единиц техники. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на карантине находятся 68 классов.

Фото:Piter.TV

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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