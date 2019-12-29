Выпавший в пятницу снег заставил дорожников бросить все основные силы на подметание тротуаров и проезжей части.

В понедельник, 2 марта, стало известно, что за выходные в Петербурге выпало пять сантиметров снега. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

"Необходимо было предотвратить образование скользкости и обеспечить безопасное передвижение пешеходов. В то же время начался вывоз снега", — заявили в ведомстве.

В итоге соответствующие службы вывезли с улиц Петербурга около 1000 квадратных метров снега. В настоящее время в Северной столице продолжается уборка.

Сегодня в Северной столице работают 1255 дворников и 648 единиц техники.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на карантине находятся 68 классов.

Фото:Piter.TV