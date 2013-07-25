За выходные в Ленобласти вычистили более 20 тысяч километров региональных магистралей

Из-за неблагоприятных погодных условий техника и люди трудились круглые сутки в усиленном режиме.

За три выходных дня дорожные службы Ленобласти вычистили свыше 20 тысяч километров региональных магистралей. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Из-за неблагоприятных погодных условий техника и люди трудились круглые сутки в усиленном режиме.

На "горячую линию" "Ленавтодора" за праздничные выходные поступило 76 обращений от жителей области и водителей. Больше всего заявок было зафиксировано из Всеволожского, Гатчинского, Ломоносовского, Выборгского и Приозерского районов.

С 24 февраля в 47 регионе начнутся "температурные качели": дорожники ждут мокрого снега с дождем и колебаний температуры воздуха от +2 до – 4. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Заявки от автомобилистов принимаются круглосуточно на "горячую линию" "Ленавтодора" — 8(812) 251-42-84 и в Instagram @dorogi_lo.

Более 33 сантиметров снега выпало в Петербурге за праздники.

Фото: Piter.tv