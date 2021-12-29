С петербургских дорог за неделю вывезли 312 тысяч кубометров снега и льда

В понедельник, 24 января, городские улицы убирают 1021 единица техники и 1227 дворников.

На прошлой неделе, с 17 по 23 января, в Петербурге спецтехника вывезла из города 312 тысяч кубометров снега и льда. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству города.

Также ежедневно на улицах Петербурга трудились 1200 дворников, которые скалывали наледь, убирали пешеходные зоны и посыпали тротуары.

В понедельник, 24 января, городские улицы убирают 1021 единица техники и 1227 дворников.

Ранее Беглов назвал причину плохой уборки снега в городе.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству