За утро в Кирове 2 годовалых малыша выпали из окон

Одна девочка погибла, вторая с тяжелыми травмами в больнице.

В Кирове за утро пятнице два маленьких ребенка выпали из окон многоэтажных домов.

Первая трагедия произошла утром в Коминтерне. Пока мама была на кухне 3-летний мальчик и годовалая сестренка забрались на окно на 8 этаже. Мальчик открыл окно, а девочка не удержала равновесие и выпала. От полученных травм ребенок скончался.

Чуть позднее аналогичный случай произошел на улице Молодой Гвардии. Там девочка в возрасте 1 года 3 месяца забралась на окно на 5 этаже и выдавила своим весом москитную сетку. Ребенок с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу. Мама ребенка в опасный момент находилась в соседней комнате.

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