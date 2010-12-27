Билеты на VK Fest купили уже 10 тысяч человек

Желающих даже не отпугнуло то, что организаторы до сих пор не раскрыли программу фестиваля.

За три месяца до начала VK Fest раскуплено 10 тысяч билетов. Об этом сообщили организаторы мероприятия в социальных сетях. Желающих не отпугнуло даже отсутствие информации о хедлайнерах и программе фестиваля.

Напомним, что масштабный фестиваль пройдет в парке 300-летия 28 и 29 июля. В этом году VK Fest будет проводиться в четвертый раз. Новая концепция мероприятия — "Фестиваль для каждого".

Впервые за четыре года мы меняем подход к программному наполнению и полностью изменили дизайн. Теперь VK Fest — это не только крупные паблики, блогеры, известные спикеры и популярные артисты. Главный герой фестиваля — каждый из вас: меломан, геймер, гик, бизнесмен и семьянин. Каждый, кто находит на просторах ВКонтакте именно то, что ему нужно. Организаторы VK Fest

В прошлом году в Парке 300-летия работало 350 интерактивных площадок. Их посетили 85 тысяч человек. Прямую трансляцию "ВКонтакте" посмотрели 1,5 млн пользователей.

Что будет в этом году, пока неизвестно. Однако организаторы фестиваля обещали в ближайшее время анонсировать программу. За новостями можно следить в официальной группе VK Fest.

Фото: группа VK Fest "ВКонтакте"